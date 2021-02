Der englische Meister FC Liverpool hat 3 Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen RB Leipzig einen weiteren Dämpfer erfahren.

Legende: Sahen nicht gut aus Liverpool-Keeper Alisson Becker und Debütant Ozan Kabak. Keystone

Das Team von Coach Jürgen Klopp tauchte im Verfolger-Duell bei Leicester City 1:3 und kassierte damit die 3. Niederlage in der Premier League in Folge. Die «Reds» gingen zwar durch Mohamed Salah (67.) in Führung, kassierten ab der 78. Minute jedoch 3 Tore binnen 7 Minuten. Bitter war der Gegentreffer zum 1:2. Goalie Alisson kam weit aus seinem Tor und unterlief den Ball, Jamie Vardy traf ins verwaiste Tor.

Als Xherdan Shaqiri (87.) den Rasen betrat, hatte Harvey Barnes (85.) bereits zum 3:1-Endstand getroffen. Die Klopp-Truppe hat bereits 13 Zähler Rückstand auf Leader City (1 Spiel weniger).

Gündogan glänzt bei Duell Guardiola vs. Mourinho

Manchester City festigte die Spitzenposition dank des 11. Sieges in Folge (3:0 gegen Tottenham Hotspur). Ilkay Gündogan holte zunächst einen Penalty heraus, welchen Rodri (23.) verwandelte. Dann traf Gündogan zweimal selbst (50./66.). Er musste anschliessend aber verletzt ausgewechselt werden. Zum 3:0 lieferte City-Goalie Ederson mit einem weiten Auskick die perfekte Vorlage.