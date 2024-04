Die «Reds» erobern mit einem Sieg die Tabellenspitze zurück. Schier Unglaubliches trägt sich derweil in London zu.

Legende: Trafen für das Heimteam Darwin Nunez (l.) und Alexis Mac Allister. imago images/PA Images/Peter Byrne

Liverpool hat Arsenal nach 24 Stunden wieder von der Tabellenspitze verdrängt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp feierte am Donnerstagabend einen hart erkämpften, aber hochverdienten 3:1 -Sieg gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United. Ein Distanzhammer von Alexis Mac Allister (76.) und ein Kopfballtor von Cody Gakpo (90.) bewahrten die «Reds» vor einem Ausrutscher.

Das 1:0 durch Darwin Nunez (17.) hatte das Heimteam dem gegnerischen Keeper Ivo Grbic zu verdanken. Ein Passversuch des Kroaten wurde an der Strafraumgrenze vom heranstürmenden Angreifer geblockt und trudelte ungehindert über die Torlinie.

Chelseas unglaubliche Wende

Einen spektakulären Sieg feierte Chelsea zuhause gegen Manchester United. Matchwinner? Cole Palmer. Der 21-Jährige glich in der 90.+10 per Penalty zum 3:3 aus. Doch damit nicht genug. Nur eine Minute später war es erneut Palmer, der nach einem Eckball am Strafraum vergessen ging. Sein Schuss wurde von Scott McTominay noch unhaltbar abgelenkt. Für Chelsea war es der erste Sieg gegen ManUnited seit 2017.