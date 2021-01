Arsenal London und Manchester United trennen sich in einer attraktiven Partie 0:0. ManCity festigt die Tabellenführung.

Legende: Sportliches Verhalten Granit Xhaka hilft Marcus Rashford. Keystone

Arsenal trotzt ManUnited ein 0:0 ab

Der FC Arsenal und Manchester United trennten sich in der 21. Runde der Premier Legaue am Samstagabend in London 0:0. Bei den Gastgebern spielte Granit Xhaka 90 Minuten durch. Beide Teams erspielten sich gute Torchancen, ManUnited hatte allerdings die zwingenderen Möglichkeiten und konnte mit dem Remis nicht zufrieden sein.

ManCity müht sich zum 1:0 gegen das Schlusslicht

Tabellenführer Manchester City festigte seine Spitzenposition mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen Sheffield United. Gegen das Schlusslicht gewann das Team von Trainer Pep Guardiola dank des Treffers von Gabriel Jesus (9.) und hat nun bei einem Spiel weniger 3 Punkte mehr als Stadtrivale United.

Newcastle feiert 1. Sieg des Jahres

Fabian Schär feierte mit Newcastle United im 7. Pflichtspiel des Jahres 2021 den 1. Sieg. Bei Everton gewannen «The Magpies» dank einer Doublette von Callum Wilson 2:0 und entfernten sich weiter von der Abstiegszone. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt 9 Punkte.

Legende: Freude über den 1. Sieg 2021 Newcastle-Coach Steve Bruce und Verteidiger Fabian Schär. imago images