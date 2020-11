Nach dem 2:0 über Newcastle am Freitag steht Southampton erstmals seit 1988 an der Spitze der englischen Liga. Die Freude könnte zwar von kurzer Dauer sein, dennoch ist der derzeitige Höhenflug des ehemals von Ralph Krueger präsidierten Klubs bemerkenswert:

Zuletzt musste das Team mehrfach gegen den Abstieg kämpfen. 17., 16., 11. lauteten die Klassierungen in den letzten drei Saisons.

Der Tiefpunkt war beim 0:9 gegen Leicester vor gut einem Jahr erreicht. Viele Fans forderten den Abgang von Coach Ralph Hasenhüttl.

Immer wieder musste Southampton Top-Spieler ziehen lassen, etwa Sadio Mané, Virgil van Dijk oder zuletzt Pierre-Emile Höjbjerg.

Den Sieg gegen Newcastle erkämpften sich die «Saints» ohne Topskorer Danny Ings. In die Bresche sprangen Che Adams und Stuart Armstrong.

Setzt Southampton den Lauf fort? Auf einen «Leicester-Vergleich» (in Anspielung auf deren Sensationstitel 2016), reagierte Hasenhüttl mit einem Lachen. Gleichzeitig betonte er, man habe sich in allen Spielsituationen verbessert und wolle weiterhin so diszipliniert auftreten.