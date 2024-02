Als Tabellenführer reist Liverpool am Sonntag zum drittplatzierten Arsenal. Mit einem Sieg soll der nächste Schritt in Richtung Titel gemacht werden.

Liverpool will Arsenal auf Distanz halten

Legende: Wollen den nächsten Schritt Richtung Titel machen Die «Reds». IMAGO/Colorsport

Seit dem 30. September hat Liverpool keine Liga-Partie mehr verloren, damals gab es geschwächt von 2 Platzverweisen ein 1:2 gegen Tottenham. Kein Wunder also, führen die «Reds» die Premier-League-Tabelle nach 22 Spieltagen an. 5 Runden lang hatte auch Arsenal die Leader-Position inne gehabt. Nach einer Schwächephase Ende Dezember rutschte es aber bis auf Rang 3 ab.

Deshalb müssen die Londoner im Spitzenspiel mit Liverpool unbedingt punkten, wenn sie sich die Chancen auf den Meistertitel aufrechterhalten wollen. Aktuell beträgt der Rückstand 5 Zähler, bei einer Niederlage droht zudem auch ManCity (aktuell bei einer Partie weniger punktgleich) davonzuziehen.

Klopp will Sieg Nummer 201

Am Mittwochabend hatte Liverpool seine Form erneut eindrücklich unter Beweis gestellt. Das 4:1 gegen Chelsea war Jürgen Klopps 200. Sieg in der Premier League. Im Anschluss kam er aus dem Schwärmen fast nicht mehr hinaus: «Dieses Team ist voller Freude, voller Spannung und all diesen Dingen – das ist wirklich cool.»