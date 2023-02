Premier League will Antworten

Legende: Steht unter Druck, auf dem Platz und nun auch abseits des Rasens Manchester City. IMAGO / PA Images

Manchester City werden Verstösse in jeder Saison von 2009 bis 2018 vorgeworfen. Die Uefa hatte ManCity wegen Missachtung des Financial Fairplays in den Jahren von 2012 bis 2016 zwischenzeitlich vom Europapokal ausgeschlossen, das Urteil hatte jedoch keinen Bestand.

Fehlende Transparenz

Konkret wird dem Klub zur Last gelegt, er habe gegen die Regel verstossen, «genaue Informationen bereitzustellen, die ein wahres und faires Bild der Finanzlage des Klubs vermitteln». Auch habe sich City geweigert, im Dezember 2018 bei einer Untersuchung der Finanzlage mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Weitere mutmassliche Verstösse beziehen sich auf die Angaben zur Trainervergütung sowie zu Spielergehältern.

ManCity befindet sich seit 2008 im Besitz der Abu Dhabi United Group. Unter den neuen Eignern gewannen die «Citizens» 6 Mal die Meisterschaft, 2 Mal den FA Cup und 6 Mal den Ligapokal. Der Erfolg ist teuer erkauft: Seit der Übernahme beträgt das Minus bei Spielertransfers rund 1,5 Milliarden Euro.