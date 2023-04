Legende: Nur 1 Punkt gegen Southampton Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus ist enttäuscht. imago images/Sportimage

Dank Toren von Martin Ödegaard und Bukayo Saka in der 88. und 90. Minute zum 3:3-Schlussstand hat Arsenal am 32. Spieltag eine Niederlage gegen Southampton in extremis vermieden.

Bereits nach 57 Sekunden lag Arsenal im Emirates Stadium 0:1 zurück. Goalie Aaron Ramsdale hatte den Ball Carlos Alcaraz direkt in die Füsse gespielt. Dieser liess sich nicht zweimal bitten. Der Argentinier bereitete noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde auch den 2. Treffer für das Liga-Schlusslicht vor. Ex-Gunner Theo Walcott verwertete den Steilpass zum 2:0.

City nach Verlustpunkten Leader

In Abwesenheit von Granit Xhaka, der wegen Krankheit fehlte, verkürzte Gabriel Martinelli in der 20. Minute. Trotz der drückenden Überlegenheit des Heimteams stellte Duje Caleta-Car jedoch den 2-Tore-Vorsprung Southamptons in der 66. Minute wieder her.

Zwar führen die Londoner die Tabelle 5 Punkte vor Manchester City an, haben aber 2 Partien mehr absolviert. Zum Direktduell mit City, das dieses Wochenende im FA-Cup-Halbfinal gegen Sheffield im Einsatz ist, kommt es am Mittwoch.