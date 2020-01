Legende: 90 Minuten auf dem Feld Granit Xhaka. imago images

Arsenal hat in der Premier League einen wichtigen 2:0-Heimerfolg im Traditionsduell gegen Manchester United gefeiert. Nicolas Pepe (8.) und Sokratis (42.) trafen für in der 1. Halbzeit hoch überlegene Londoner.

Nati-Captain Granit Xhaka stand von Beginn weg im Einsatz und spielte einige gute Pässe. Es war der 1. Sieg unter Arsenals neuem Trainer Mikel Arteta. Die «Gunners» stellten damit den Anschluss ans breite Mittelfeld her.

Fabian Schär verletzt

Fabian Schär und Newcastle erlebten hingegen einen rabenschwarzen Start ins neue Jahr:

Schon vor Beginn der 2. Halbzeit gegen Leicester werden 3 Spieler ausgewechselt.

Kaum nach Wiederanpfiff verletzt sich auch Fabian Schär. Der Verteidiger kann nicht weiterspielen. Newcastle bestreitet Halbzeit 2 mit 10 Mann.

Zuletzt setzt es eine 0:3-Heimniederlage ab. Die ersten beiden Gegentreffer verschuldet Schärs Verteidiger-Kollege Florian Lejeune mit zwei haarsträubenden Fehlern binnen 3 Minuten.

Schär hatte das 0:1 durch Ayozé Perez nicht verhindern können. Im Gegenteil: Er liess im Zweikampf mit dem Spanier das Bein stehen. Hätte Perez nicht noch im Fallen eingenetzt, wäre zweifellos Penalty gepfiffen worden.

Legende: Physio half nicht Fabian Schär konnte nicht weiterspielen. Reuters

MRI am Donnerstag

Die medizinischen Untersuchungen bei Schär sowie den anderen Verletzten finden gemäss Trainer Steve Bruce am Donnerstag statt. «Bei dreien von ihnen handelt es sich um Oberschenkel-Verletzungen, Jetro Willems hat sich an der Leiste verletzt», so der Übungsleiter der «Magpies».

Ausserdem:

Kane verletzt: Tottenham verlor bei Southampton durch ein Tor von Danny Ings mit 0:1. Stürmerstar Harry Kane musste in der 75. Minute ausgewechselt werden. Auch bei ihm könnte es sich um eine Oberschenkel-Verletzung handeln.

Zitat des Tages:

ManCity gewinnt: Gabriel Jesus führte die «Himmelblauen» mit einer Doublette zu einem 2:1 über Everton, das im 3. Spiel unter Carlo Ancelotti die 1. Niederlage kassierte.

