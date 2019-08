Von den 3 Topteams in Spanien hat Atletico im Sommer den grössten Umbruch bewältigen müssen. Dennoch scheint die Simeone-Elf bereit.

Nicht zuletzt wegen der Transfer-Posse um Neymar gehörten die dicken Schlagzeilen in diesem Sommer in Spanien einmal mehr den Schwergewichten Barcelona und Real Madrid.

Atletico, das sich längst als 3. Kraft in der Primera Division etabliert hat, hatte aber weitaus den grössten Umbruch zu bewältigen. So mussten die Madrilenen ihre gesamte Stammverteidigung und ihren besten Stürmer (Antoine Griezmann wechselte zu Barcelona) ziehen lassen.

Supertalent Joao Felix als Königstransfer

Die Neuzuzüge scheinen sich aber schon gut integriert zu haben. Und auch das portugiesische Supertalent Joao Felix, das für 126 Millionen Euro von Benfica geholt wurde, trifft munter. Im Vorbereitungsturnier «International Champions Cup» zerzauste Atletico Stadtrivale Real gleich mit 7:3. Auch der italienische Meister Juve hatte mit 1:2 das Nachsehen.

Es scheint also, dass mit Atletico auch in dieser Saison zu rechnen ist. Das dürften auch die ärgsten Konkurrenten glauben, die weiterhin mit Hochdruck an einer Neymar-Verpflichtung arbeiten.