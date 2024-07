Legende: Die Stimmung ist gut Bei Cavan Sullivan. IMAGO/USA TODAY Network

Mit erst 14 Jahren und 293 Tagen ist der US-Teenager Cavan Sullivan nun der jüngste Fussballer in der Geschichte in der Major League Soccer (MLS). Der Mittelfeldspieler von Philadelphia Union wurde in der 85. Minute beim Heimspiel (5:1) gegen New England Revolution eingewechselt.

Damit ist er bei seinem Profi-Debüt 13 Tage jünger als Freddy Adu, der 2004 seinen MLS-Einstand für DC United gab. «Den Rekord zu haben, ist sehr cool. Ich geniesse auf jeden Fall diesen Moment», sagte Sullivan.

Ab zu Manchester City?

Cavan Sullivan hatte im Mai einen Rekordvertrag mit Philadelphia unterschrieben, der auch eine Klausel für einen Wechsel mit 18 Jahren zu Manchester City enthält. «Wenn ich 18 bin, hoffe ich, dass ich auf dem Niveau der ersten Mannschaft von ManCity bin», sagte Sullivan nach seiner Vertragsunterschrift.

Auch in den grössten Ligen weltweit dürfte Sullivan laut Medien der jüngste Profi sein. In den Top-5-Ligen Europas hält Ethan Nwaneri mit seinem Premier-League-Debüt mit 15 Jahren und 181 Tagen den Rekord.