Der Fan hatte den Bilbao-Spieler im Januar 2020 bei einem Ligaspiel in Barcelona mit Gesten und Gesängen verunglimpft.

Legende: Sah sich mit Rassismus konfrontiert Inaki Williams. Alex Caparros/Getty Images

Ein Anhänger von Espanyol Barcelona ist am Mittwoch wegen rassistischer Beleidigungen gegen Stürmer Inaki Williams von Athletic Bilbao in einem Meisterschaftsspiel zu einer einjährigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Nach Angaben des Obersten Gerichtshofs von Katalonien muss der Mann die Haftstrafe unter anderem aufgrund fehlender Vorstrafen nicht antreten. Zudem wurde er mit einer Geldstrafe von rund 1000 Euro und einem dreijährigen Stadionverbot belegt.

Das heutige Urteil stellt einen weiteren Meilenstein im Kampf gegen Rassismus im Fussball.

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine zweijährige Haftstrafe gefordert, sich aber mit dem Angeklagten auf einen Vergleich geeinigt. «Das heutige Urteil stellt einen weiteren Meilenstein im Kampf gegen Rassismus im Fussball und die Beseitigung aller Formen von Gewalt dar», erklärte die Liga in einer Stellungnahme.

Spanien war in den vergangenen Jahren immer wieder von rassistischen Vorfällen im Fussball erschüttert worden. Erst im Juni 2024 wurden drei Valencia-Fans wegen Beleidigungen gegen Reals Vinicius Junior zu acht Monaten Haft verurteilt.