Das Verhalten eines Zuschauers beim Duell zwischen Rayo Vallecano und dem FC Sevilla hat in LaLiga für Empörung gesorgt.

Finger-«Stich» in Spieler-Po: Eklat bei Sevilla-Spiel

Legende: Zeigte sich empört Sevillas Lucas Ocampos. imago images/Pressinphoto

Als der argentinische Sevilla-Spieler Lucas Ocampos beim Gastspiel bei Rayo Vallecano einen Einwurf ausführen wollte, stupste ein Fan ihm zweimal in den Po. Während sich der Anhänger auf seinem Sitz schmunzelnd wegdrehte, wurde er von Ocampos zur Rede gestellt. Rayo-Captain Isi Palazon eilte hinzu und nahm sich den «Sünder» ebenfalls zur Brust.

Spanische Medien berichteten empört über die «inakzeptable Provokation» (Gol). «Das war noch nie da», schrieb Marca. Sevilla prangerte die «obszöne und völlig unangemessene Geste» in einer offiziellen Stellungnahme an die Liga an und lobte zugleich die Reaktion seines Profis.

Man muss sich fragen, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, ob jung oder alt.

«Es gibt immer einen Dummkopf, nicht alle Fans sind so», sagte Ocampos, stellte aber die Frage, wie gross der Aufschrei gewesen wäre, wenn einer Spielerin Vergleichbares passiert wäre. Zurückgehalten habe er sich, «weil ich zwei Töchter habe», meinte er.

Sevilla-Coach Quique Flores meinte: «Man muss sich fragen, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, ob jung oder alt. Wir hoffen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.»