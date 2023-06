Legende: Die USA freuen sich auf den Weltmeister Lionel Messis Ankunft in Miami wird sehnlichst erwartet. imago images/Sports Press Photo

Bedeutender als der Wechsel von LeBron James zu den Miami Heat vor 13 Jahren, noch wichtiger als der von David Beckham vor 16 Jahren zu den Los Angeles Galaxy – US-Medien und Sportstars feiern die Entscheidung von Lionel Messi als zukünftiger Profi von Inter Miami als Sensation.

Einen Spieler zu bekommen, der kaum schlechter ist als auf seinem Höhepunkt, nur Monate nachdem er den WM-Pokal gestemmt hat, ist einfach riesig.

Beckhams Ankunft in LA 2007 habe «die Wahrnehmung der Ambitionen und Qualität weltweit verschoben», schrieb die New York Times. Messi werde nun «noch mehr Aufmerksamkeit liefern für die Liga im Vorfeld der WM 2026».

01:12 Video Weltmeister Messi schliesst sich Inter Miami an Aus Sport-Clip vom 08.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

«Was für ein unfassbarer Zug von Miami», schrieb Ex-NFL-Star JJ Watt. «Messi. Wow.» NBA-Star Trae Young versprach einen Besuch in Miami, Giannis Antetokounmpo begrüsste den 35-jährigen Argentinier ebenfalls.

«Messis Entscheidung, in den USA zu spielen, könnte der grösste Schub jemals sein für den amerikanischen Fussball auf professionellem Niveau», schrieb die US-Nachrichtenagentur AP.

Pelé, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic oder Wayne Rooney spielten bereits für einen US-Klub. «Aber einen Spieler zu bekommen, der kaum schlechter ist als auf seinem Höhepunkt, nur Monate nachdem er den WM-Pokal gestemmt hat, ist einfach riesig.»

Liga heisst Messi willkommen

Die MLS selbst hiess den prominenten Zugang für Inter Miami willkommen. «Wir sind erfreut, dass Lionel Messi gesagt hat, er beabsichtige, sich Inter Miami und der Major League Soccer in diesem Sommer anzuschliessen», teilte die Liga in einer Stellungnahme am Mittwoch mit. «Wir freuen uns darauf, einen der grössten Fussballspieler aller Zeiten in unserer Liga willkommen zu heissen.»

«Das ist ein Riesengewinn für alle, die hier beteiligt sind in der MLS», sagte der Torschützenkönig der vergangenen Saison, Hany Mukhtar von Nashville SC. «Ich denke, das sagt viel über die Liga aus: dass sie am Wachsen ist.»