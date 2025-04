Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Bei Real Madrid nicht sonderlich beliebt Ricardo de Burgos. IMAGO / NurPhoto

Der hauseigene TV-Sender von Real Madrid zeigte am Freitag vor dem Clasico in Sevilla ein kritisches Video über den Final-Referee Ricardo de Burgos, der in der Vergangenheit nicht immer im Sinne der Madrilenen gepfiffen hat.

De Burgos wies die Kritik umgehend zurück und meinte an der offiziellen Medienkonferenz vor dem Final unter Tränen: «Die Videos von Real Madrid TV ärgern uns alle. Es hat Auswirkungen auf unsere Familien. Wenn dein Kind weinend aus der Schule nach Hause kommt, weil man ihm sagt, dass sein Vater ein Dieb ist, ist das wirklich hart.»

Real erwartet Konsequenzen

Real Madrid reagierte auf De Burgos' Aussage mit einer Mitteilung, in der es die Äusserungen des Schiedsrichters als inakzeptabel bezeichnet. Der Unparteiische und einige seiner Kollegen hätten sich in einem «drohenden» Ton geäussert. Real erwarte nun wegen «der Schwere des Vorfalls» vom spanischen Fussballverband «die notwendigen Massnahmen». Welche das sein sollten, liess der Klub offen.

Einen Boykott der Partie, wie er in einigen Medien vermutet wurde, schloss Real am Freitagabend aus.

Übersicht