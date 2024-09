Mit einem Doppelpack hat sich Kylian Mbappé in LaLiga angemeldet. Trotz aller Kritiken im Vorfeld: Der Franzose fühlt sich in Madrid stets geliebt.

8 Schüsse neben, 6 aufs Tor und dazu 10 geblockte Versuche: Kylian Mbappés Weg zu seinem ersten Liga-Tor für Real Madrid war ein langer, steiniger. Drei Spiele lang darbte die personifizierte französische Tormaschine vor sich hin. «Für viele ist das nicht viel, aber für mich ist das viel», konstatierte der 25-Jährige.

Die gewohnt kritischen spanischen Medien liessen auch den wertvollsten Fussballer der Welt nicht verschont. «Mit Mbappé stimmt etwas nicht», schrieb beispielsweise die Marca, die AS behauptete, der Franzose sei in Madrid «auf dem Boden der Tatsachen gelandet».

Fans lieben Mbappé ohnehin

Mbappés insgesamt 25. Schuss in der spanischen Meisterschaft sollte am Sonntag dann die Erlösung bringen: Nach einem traumhaften Zuspiel von Federico Valverde verwandelte er eiskalt zum 1:0 gegen Betis Sevilla. Nur 8 Minuten später doppelte der Stürmer nach und sorgte mittels Foulelfmeter für den 2:0-Endstand und dafür, dass die durchwachsen gestarteten Madrilenen in der LaLiga-Tabelle auf Platz 2 kletterten.

Auch Real-Trainer Carlo Ancelotti war zufrieden mit dem Auftritt seines neusten Schützlings. «Er hat sehr gut gearbeitet. Für ihn ist das Tor sicher wichtig, ich beurteile aber mehr den kollektiven Auftritt des Teams, der viel besser war als zuletzt.» Für den Italiener war wichtig zu betonen: «Ich habe ihn nicht unter Druck gesetzt, Tore schiessen zu müssen.»

Mbappé selber bekräftigte nach seinem Doppelpack gegenüber Real Total, dass die Unterstützung stimmt: «Die Leute geben mir viel Liebe. Das taten sie auch, als ich nicht traf.»