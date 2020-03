Von wegen Quarantäne: Jovic feiert in Belgrad

Legende: Unter Beschuss Luka Jovic von Real Madrid. Keystone

Stürmer Luka Jovic droht grosser Ärger bei Real Madrid. Der ehemalige Frankfurt-Profi hat die Quarantäne-Auflagen bei den «Königlichen» ignoriert und in Belgrad den Geburtstag seiner Lebensgefährtin gefeiert.

«Anstatt Quarantäne ganz viel Spass in Belgrad», schrieb die serbische Zeitung Blic. Auch die Verantwortlichen von Real haben die Berichte aus Serbien offenbar schon studiert und beraten derzeit über das Mass der Strafe für den Spieler, der wegen der Coronakrise eigentlich in den eigenen vier Wänden bleiben sollte.

Hey, Junge! Willst du uns alle töten?

Jovic entschuldigte sich am Donnerstag dafür, «dass ich das Topthema bin. Es tut mir leid, dass die Leute konstant über mich schreiben und nicht über die wahren Protagonisten in dieser Krise», teilte Jovic in den sozialen Medien mit.

In Madrid habe er einen Corona-Test gemacht, dieser sei negativ gewesen. «Also habe ich mich entschieden, nach Serbien zu reisen. Alles mit Erlaubnis des Klubs», schrieb er weiter.