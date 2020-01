Legende: Die Entscheidung Salah wird nach dem 2:0 gleich das Trikot ausziehen, die ManUnited-Abwehr hat das Nachsehen. Keystone

Ein Kopfball-Tor von Verteidiger Virgil van Dijk nach einem Corner in der 14. Minute und ein Kontertor von Mohamed Salah in der letzten Minute der Nachspielzeit verhalfen Liverpool zum 21. Sieg im 22. Meisterschaftsspiel. Die «Reds» sind damit so gut in eine Saison gestartet wie noch kein Team aus einer von Europas Top-5-Ligen zuvor.

Bislang hatte Pep Guardiolas Meistermannschaft 2018 von Manchester City mit 20 Siegen aus 22 Spielen den Rekord gehalten. Auch die 675 Minuten, die Liverpool in der Meisterschaft keinen Gegentreffer mehr erhalten hat, suchen in den europäischen Topligen ihresgleichen. Der Vorsprung auf Verfolger Manchester City beträgt 16 Punkte. Die «Reds» haben gar eine Partie weniger bestritten.

Shaqiri vor Wechsel?

Keinen Anteil am historischen Sieg des souveränen Leaders der Premier League hatte der Schweizer Internationale Xherdan Shaqiri. Der Mittelfeldspieler gehörte gegen Manchester nicht dem Kader von Jürgen Klopp an. Gemäss englischen Medien ein Indiz für einen möglichen Transfer des 28-Jährigen, der von der AS Roma umworben wird.