Lyon bleibt nun doch in der Ligue 1

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Doch keine Zwangsrelegation Die Spieler von Olympique Lyon können auch kommende Saison im Oberhaus mittun. Keystone/AP/Laurent Cipriani

Olympique Lyon spielt auch in der kommenden Saison in der französischen Ligue 1. Der frühere Serienmeister hatte mit einem Einspruch gegen den Zwangsabstieg bei der Nationalen Kontroll- und Verwaltungsdirektion (DNCG) des französischen Fussballverbandes FFF Erfolg.

Die neuen Klubbosse Michele Kang und Michael Gerlinger hätten die Finanzaufsichtsbehörde für den Fussball davon überzeugt, dass der Klub über die notwendigen Mittel für die Saison 2025/26 verfüge. Das Berufungskomitee der DNCG forderte allerdings für die Zukunft eine Regulierung der Gehälter und der Transferausgaben.

Zweiter Rekurs erfolgreich

Lyon war am 24. Juni wegen Verstössen gegen die Finanzauflagen in die Ligue 2 zurückgestuft worden. Der Klub hatte zunächst vergeblich versucht, die Finanzaufsichtsbehörde davon zu überzeugen, die im November verhängten Massnahmen aufzuheben. Dies gelang nun im zweiten Versuch. Unter der Führung des abgetretenen US-Investors John Textor hatte Lyon 175 Millionen Euro an Schulden angehäuft.