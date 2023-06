Nach dem 0:3 am vergangenen Donnerstag hätte der HSV ein kleines Fussball-Wunder gebraucht, um doch noch die Promotion in die Bundesliga zu schaffen. Doch weil der HSV auch das Rückspiel mit 1:3 verlor, wird sich die Rückkehr in die höchste Spielklasse nach dem Abstieg 2018 mindestens um ein weiteres Jahr verzögern.

Dabei war den Hanseaten mit dem Schweizer Miro Muheim ein Start nach Mass in Partie gelungen. Sonny Kittel traf herrlich mittels Distanzschuss via Innenpfosten zum frühen 1:0 (6.). Und als Stuttgarts vermeintlicher Ausgleich durch Serhou Guirassy wegen Offside aberkannt wurde, schien der Glaube an ein Wunder zu wachsen.

Legende: Hatte mehrfach das Nachsehen Der Schweizer Miro Muheim kommt gegen Stuttgarts Serhou Guirassy zu spät. imago images/Pressefoto Baumann

Riesenbock lässt Aufstiegsträume endgültig platzen

Doch der Traum von der sensationellen Wende erhielt kurz nach der Pause einen herben Dämpfer: Stuttgarts Enzo Millot traf aus kurzer Distanz zum 1:1. In der 64. Minute liess der 20-jährige Franzose den Volkspark mit seinem 2. Treffer des Abends dann endgültig verstummen. Dem Tor war ein Riesenbock von HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes vorangegangen.

Der HSV liess sich in der Folge nicht gehen und versuchte alles, um zumindest noch den Ausgleich zu erzielen. Doch trotz einiger vielversprechender Offensivaktionen gelang den Norddeutschen kein Treffer mehr. Auf der Gegenseite sorgte Silas mit dem 3:1 in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt.

Somit wird Hamburg in der kommenden Spielzeit die 6. Saison in Folge in der 2. Bundesliga in Angriff nehmen, während Stuttgart nach dem Wiederaufstieg 2019 zum 4. Mal in Serie den Klassenerhalt schaffte.