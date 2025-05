Heidenheim und Elversberg haben sich in einem packenden Relegations-Hinspiel mit 2:2 getrennt.

Relegation in der Bundesliga

Legende: Im Vorfeld als «El Dorfico» bezeichnet Das Relegations-Duell zwischen Heidenheim und Elversberg. imago images/Nordphoto

Der 1. FC Heidenheim hat nach einer starken Aufholjagd seine Chancen auf eine weitere Saison in der Bundesliga am Leben gehalten. Im ersten Duell der Relegation mit der SV Elversberg erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch ein 2:2.

Damit ist vor dem Rückspiel am Montag im Saarland alles offen. Mit dem Heimvorteil im Rücken peilt Elversberg den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga an. Heidenheim muss nach zwei Jahren im Oberhaus inklusive Europapokalteilnahme weiter den Abstieg fürchten.

Die Partie war im Vorfeld ironisch als «El Dorfico» bezeichnet worden, bot aber beste Unterhaltung. Lukas Petkov (18. Minute) und Fisnik Asllani (42.) trafen vor 15'000 Zuschauern auf der Ostalb für die Gäste. Tim Siersleben (62.) und Mathias Honsak (64.) sorgten per Doppelschlag noch für den Ausgleich.

