Heidenheim lässt Elversbergs Träume in letzter Minute platzen

Relegation in der Bundesliga

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der 1. FC Heidenheim hat sich mit einem Tor Sekunden vor Abpfiff den letzten freien Platz in der Bundesliga gesichert. Der FCH gewann durch ein 2:1 im Rückspiel den «Dorfico» bei Elversberg. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen. Das entscheidende Tor schoss Leonardo Scienza in der Nachspielzeit (90.+5). Die Ostwürttemberger gehen damit in ihr drittes Bundesliga-Jahr.

Elversberg dem Sieg näher

Vor 9200 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Kaiserlinde waren die Gastgeber in der Anfangsphase besser. Doch in Führung ging Heidenheim dank Mathias Honsak (9.). Für die Elversberger, die den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg verpassten, war der zwischenzeitliche Ausgleich von Robin Fellhauer (31.) zu wenig.

Zu Beginn der 2. Hälfte hatte Heidenheim Glück, dass ein Treffer von Fisnik Asllani wegen knappem Abseits nicht zählte (47.). Dennoch schien Elversberg der Führung näher, wenngleich der Druck des «Dorfvereins» kontinuierlich nachliess. Schliesslich schienen sich beide Teams mit der Verlängerung abzufinden. Dann kam Scienza.

Relegation Bundesliga