Legende: Erkaltete Liebe Lionel Messi und Fans von Paris Saint-Germain. Imago/Sipa USA

Die PSG-Ultras haben genug: Weg mit den teuren Söldnern wie Lionel Messi, weg mit Klubbesitzer Nasser Al-Khelaifi, fordert der harte Kern. Vor der Klubzentrale gab es am Mittwoch eine Spontandemonstration, bei der auch Messi beleidigt wurde.

Messi war gemäss Medienberichten kurz zuvor vom Klub für zwei Wochen suspendiert worden, weil er unerlaubt einen Sponsoring-Trip nach Saudi-Arabien unternommen hatte.

400 Mio. pro Jahr?

Saudi-Arabien? Die Liga, in der Messis langjähriger Erzrivale Cristiano Ronaldo spielt. Die Liga, aus welcher es seit Wochen Gerüchte um ein Mega-Angebot an Messi gibt. Die Rede ist von einem Volumen in Höhe von 400 Millionen Dollar pro Jahr, am Mittwoch erneut kolportiert vom Telegraph.

Ende Saison läuft Messis Vertrag aus. Das zerrissene Tuch zwischen Klub und Spieler dürfte einer Weiterverpflichtung im Wege stehen. Das meint auch der in Vertragsfragen gewöhnlich gut informierte Sportjournalist Fabrizio Romano.

Neben Saudi-Arabien steht allerdings weiterhin eine Rückkehr Messis nach Barcelona oder ein Wechsel in die USA im Raum.