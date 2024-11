Legende: Frustriert ob der nächsten Auswärtsniederlage Die Spieler vom BVB. IMAGO/RHR-Foto

Borussia Dortmund muss am 10. Spieltag der Bundesliga auswärts in Mainz mit 1:3 als Verlierer vom Platz.

Meister Leverkusen kassiert in Bochum den späten Ausgleich und kann in der Liga weiter nicht gewinnen.

Leader Bayern München besteht zu Gast bei Aufsteiger St. Pauli ohne Glanz mit 1:0.

Der BVB wird seine Auswärtsschwäche in der Bundesliga nicht los. Bei Mainz 05 (ab 80. mit Silvan Widmer) resultierte die 3. Niederlage in der Fremde nacheinander. Die ohne den verletzten Nati-Goalie Gregor Kobel angetretenen Dortmunder unterlagen mit 1:3.

Das Unheil hatte bereits in der 27. Minute seinen Lauf genommen, als Captain Emre Can wegen eines rüden Foulspiels vom Platz gestellt wurde. Nur 9 Minuten später folgte durch einen Kopfball von Jae-Sung Lee das 0:1. Weil dieser aber 4 Minuten später ein unnötiges Foul im eigenen Strafraum beging, kam Dortmund per Elfmeter von Serhou Guirassy plötzlich zum Ausgleich.

Reuteler mit Doppelpack Box aufklappen Box zuklappen In der Frauen-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt das noch sieglose Köln gleich mit 8:0 niedergekantert. Die Schweizer Offensiv-Spielerin Géraldine Reuteler zeichnete sich dabei als Doppeltorschützin aus. In der 40. Minute stellte die Nati-Spielerin auf 3:0 und in der Nachspielzeit war sie für den Schlusspunkt zuständig. Dank dem Dreier halten die Hessinnen den Anschluss an die Tabellenspitze.

Fast mit dem Pausenpfiff und knapp 10 Minuten nach dem Seitenwechsel liessen sich defensiv mangelhaft verteidigende Dortmunder dann von Bo Henriksens Team erwischen. Jonathan Burkhard (45.) und Paul Nebel (54.) sorgten für den letztlich verdienten Heimsieg.

Bochum jubelt mit neuem Trainer spät

Bundesliga-Schlusslicht Bochum hat den zweiten Zähler der Saison eingefahren. Im ersten Spiel unter der Leitung des neuen Trainers Dieter Hecking gelang dem VfL vor eigenem Anhang ein beachtliches 1:1 gegen Meister Bayer Leverkusen. Der umjubelte Ausgleich fiel erst in der 89. Minute, Koji Miyoshi erwischte Bayer-Goalie Lukas Hradecky aus kurzer Entfernung in der nahen Ecke.

Leverkusen, das in der 18. Minute durch Patrik Schick in Front gegangen war, kommt damit weiter nicht richtig voran. Für das Team um Nati-Captain Granit Xhaka (spielte durch) war es die 3. Punkteteilung in der Bundesliga in Serie. Im Abendspiel musste mit RB Leipzig ein weiterer Bayern-Verfolger Punkte abgeben. Gegen Gerardo Seoanes Gladbach reichte es nur zu einem torlosen Remis.

Musiala entscheidet per Weitschuss

Für Tabellenführer Bayern München hat es derweil den wettbewerbsübergreifend 5. Erfolg de suite abgesetzt. Zu Gast bei Aufsteiger St. Pauli reichte ein Mini-Sieg zu weiteren 3 Punkten. Jamal Musiala sorgte mit einem fantastischen Distanzschuss für die entscheidende Differenz (22.).