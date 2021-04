Dortmund hält Champions-League-Hoffnungen am Leben

Der gedankenschnelle Dortmunder Captain Marco Reus (27.) und Raphael Guerreiro (88.) schossen den BVB gegen das Überraschungsteam dieser Saison zum 2:0-Sieg. Damit wahrt Dortmund die Chance auf einen Champions-League-Startplatz in der nächsten Saison. Union Berlin, das ebenfalls weiterhin auf einen Europacup-Startplatz hoffen darf, bekundete in Dortmund bei zwei Lattentreffern Pech.

Für den BVB kommt es nach dem dritten Sieg in Folge am kommenden Samstag zum womöglich entscheidenden Duell im Kampf um die Königsklasse. Das Team von Edin Terzic trifft in drei Tagen auswärts auf den VfL Wolfsburg, der sich nach zuletzt zwei Niederlagen beim Aufsteiger Stuttgart (3:1) ebenfalls siegreich gezeigt hat.

Borussia Mönchengladbach hat sich derweil bei der Aufholjagd auf die Europa-League-Plätze einen dicken Patzer geleistet. Die Borussia, bei der es von einem Schweizer Quintett einzig Nico Elvedi in die Startformation schaffte, unterlag Hoffenheim nach einer 2:0-Pausenführung auswärts noch mit 2:3.