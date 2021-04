In der Bundesliga ist in der 30. Runde die Vorentscheidung im Titelkampf gefallen. Weil Leipzig bei Köln überraschend 1:2 verlor und sich Bayern München beim 2:0-Sieg gegen Leverkusen keine Blösse gab, ist dem Rekordmeister der 9. Titel in Serie kaum mehr zu nehmen. 4 Runden vor Schluss liegt das Team von Hansi Flick 10 Punkte vor seinem ersten Verfolger.

Bayern München sorgte dank zwei frühen Toren durch Eric Choupo-Moting (7.) und Joshua Kimmich (13.) schon früh für die Entscheidung. Zum Kölner Matchwinner avancierte Captain Jonas Hector. Der 43-fache deutsche Internationale traf kurz nach der Pause zum 1:0 und sorgte fast unmittelbar nach dem Leipziger Ausgleich in der 59. Minute auch für die zweite und entscheidende Führung.

Frankfurt neu auf Rang 3

Eintracht Frankfurt (bis 79. mit Djibril Sow) machte einen grossen Schritt Richtung erstmaliger Champions-League-Qualifikation. Dank dem 2:0-Sieg gegen Augsburg (ab 81. mit Ruben Vargas) rückt das Team von Trainer Adi Hütter vorübergehend auf Rang 3 vor.