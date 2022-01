In der 19. Bundesliga-Runde verliert Gladbach zuhause gegen Leverkusen 1:2. Die Bayern gewinnen in Köln mit 4:0.

An den Schweizern in der Gladbacher Hintermannschaft hat es nicht gelegen: Yann Sommer hielt bei Gladbachs 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen gleich 2 Elfmeter, Nico Elvedi war für den Anschlusstreffer besorgt. Der Schweizer Goalie parierte zuerst Patrik Schicks scharf getretenen Strafstoss. Beim anschliessenden Eckball netzte Robert Andrich dennoch zum 1:0 ein (51.). Schick erzielte sein 18. Saisontor später ebenfalls nach einer Standardsituation (74.).

Die Hoffnung zurück brachte Elvedi mit einem Schuss aus dem Gewühl in den Winkel, auch nach einem Eckball (81.). Nur 5 Minuten später hielt Sommer den zweiten Penalty, diesmal von Kerem Demirbay. Dass ein Torwart in der Bundesliga 2 Elfmeter in einem Spiel pariert, war zuletzt 2014 passiert (Raphael Schäfer). An der Niederlage änderte das jedoch nichts mehr. Gerardo Seoanes Leverkusen klettert dank den 3 Punkten vom 5. auf den 3. Tabellenrang.

Bayern mit Gala

Es gab den Moment, da wäre die Spannung beinahe zurückgekommen: Der Offsidetreffer zum vermeintlichen 1:2 von Kölns Mark Uth wurde jedoch aberkannt (32.). So blieb es eine Bayern-Show: Robert Lewandowski traf dreifach und hat damit neu 300 Bundesliga-Treffer auf dem Konto (23 in dieser Saison). Thomas Müller gab für den Tabellenführer die ersten beiden Vorlagen, womit er nun bei 150 in der Bundesliga steht. Auch Leroy Sané glänzte beim 4:0-Sieg mit 2 Assists.

Legende: Jubiläen für die Offensiv-Spieler Lewandowski (l.) erzielt sein 300. Tor, Müller gibt die 150. Vorlage (2.v.l.). imago images

Urs Fischers Union Berlin zeigte Moral und fügte dem formstarken Hoffenheim die erste Niederlage seit 7 Spielen zu (2:1). Die Hauptstädter drehten dabei einen 0:1-Rückstand. Renato Steffen (63 Minuten im Einsatz) kam mit Wolfsburg gegen Hertha Berlin nur zu einem 0:0. Wobei: Damit endete die 8 Spiele anhaltende Niederlagen-Serie des VfL. Silvan Widmer spielte bei Mainz' Sieg gegen Bochum (1:0) durch.