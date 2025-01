Per E-Mail teilen

Legende: Zwar Torschütze, dennoch enttäuscht Chelsea-Topskorer Cole Palmer. Imago/Every Second Media

Die Minikrise bei den «Blues» hält an. Chelsea musste sich bei Crystal Palace mit einem 1:1 begnügen und blieb in der englischen Meisterschaft zum 4. Mal in Folge ohne Sieg. Mitte Dezember waren die Londoner noch erster Verfolger von Leader Liverpool gewesen, nun wackelt gar Platz 4.

Nach einem tollen Solo von Jadon Sancho hatte Cole Palmer Chelsea in Führung gebracht (14.), doch das vor allem in der 2. Halbzeit stark aufkommende Palace glich durch Jean-Philippe Mateta in der 82. Minute aus.

Ein ähnliches Schicksal ereilte auch Arsenal in Brighton. Die frühe Führung durch Ethan Nwaneri (16.) konnten die «Seagulls» durch einen Penalty in der 61. Minute ausgleichen. Joao Pedro verwandelte. Der Rückstand der «Gunners» auf Liverpool droht am Sonntag bereits auf 8 Punkte anzuwachsen.

City siegt auch dank Haaland

Das lange kriselnde Manchester City feierte derweil erstmals seit Ende Oktober 2 Premier-League-Siege am Stück. Die «Skyblues» liessen West Ham beim 4:1-Heimsieg keine Chance, Topskorer Erling Haaland traf doppelt. Manuel Akanji spielte bei City durch.

