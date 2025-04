Barcelona macht Traumfinal in Copa del Rey perfekt

Legende: Sorgte für die Differenz Barcelonas Ferran Torres. Keystone/EPA/CHEMA MOYA

Copa del Rey: Barcelona im Final

Nach dem turbulenten 4:4 im Hinspiel hat Barcelona das Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey gegen Atletico Madrid auswärts 1:0 gewonnen. Damit stehen die Katalanen im Final und treffen dort am 26. April auf Real Madrid. Matchwinner für die Gäste war Ferran Torres. Dem Stürmer gelang bereits in der 27. Minute der entscheidenden Treffer der Partie.

Copa Italia: Remis im Mailänder Derby

Das Halbfinal-Hinspiel in der Coppa Italia zwischen der AC Milan und Inter Mailand hat 1:1 geendet. Die «Rossoneri» gingen kurz nach der Pause dank Tammy Abraham in Front. Der Stürmer bezwang Torhüter Josep Martinez, der anstelle des Schweizers Yann Sommer im Kasten stand. Die Antwort von Inter folgte 20 Minuten später. Hakan Calhanoglu traf mit einem Flachschuss aus 20 Metern. Das Rückspiel findet am 23. April statt.

Coupe de France: Reims folgt PSG in den Final

Nach Paris St-Germain hat auch Stade Reims den Einzug in den Final der Coupe de France geschafft. Der Ligue-1-Klub gewann beim Zweitligisten AS Cannes 2:1. Hafiz Ibrahim (14.) und Teddy Teuma (58.) erzielten die Tore für den Favoriten. Cheikh N'Doye hatte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen (52.).

