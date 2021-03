Gruppe G: Oranje-Hoffnung währt nur kurz

Türkei - Niederlande 4:2

Ein Doppelpack von Burak Yilmaz in Halbzeit 1 und ein Treffer von Hakan Calhanoglu (47.) brachten die Hausherren mit 3:0 in Front. Nachdem die Niederlande eine Viertelstunde vor Schluss innert zwei Minuten auf 3:2 verkürzten, traf erneut Yilmaz per direktem Freistoss ins Lattenkreuz (81.) zum 4:2-Schlussstand.

Gruppe E: Häberli verpasst eigene Premiere

Estland - Tschechien 2:6

Weil ein Mitglied aus seinem Staff positiv auf Corona getestet wurde, durfte Estlands neuer Trainer Thomas Häberli seine Premiere nicht im Stadion miterleben. Schon zur Halbzeit lag sein Team gegen Tschechien 1:4 zurück. Am Ende stand ein 2:6 auf der Anzeigetafel.

Belgien - Wales 3:1

Im Spitzenspiel der Gruppe E stellte Belgien schon vor der Pause die Weichen auf Sieg. Wales' 1:0 durch Harry Wilson drehten Kevin De Bruyne (22.) per Weitschuss und Thorgan Hazard (28.). Romelo Lukaku steuerte eine Viertelstunde vor Schluss ein Penaltytor zur Siegsicherung bei.

Gruppe A: Portugal schrammt an Blamage vorbei

Serbien – Irland 3:2

Im Belgrader Stadion Rajko Mitic sorgte Serbiens Aleksandar Mitrovic mit einem Doppelschlag (69. & 75. Minute) für die entscheidende Differenz. James Collins’ Anschlusstreffer (86.) fiel aus Sicht der Iren zu spät.

Portugal – Aserbaidschan 1:0

Ungewohnt schwer tat sich Portugal gegen Aserbaidschan. Dabei konnte Cristiano Ronaldo quasi vor seiner Haustür im Turiner Allianz Stadium auflaufen. Einziger Treffer der Partie war ein Eigentor der Gäste durch Maksim Medvedev in der 36. Minute.

Gruppe D: 2 Spiele, 2 Remis

Frankreich – Ukraine 1:1

Im Stade de France eröffnete Antoine Griezmann Mitte der 1. Halbzeit für die Hausherren das Skore. Ein Eigentor von Presnel Kimpembe bescherte der Ukraine nach knapp einer Stunde den Ausgleich.

Finnland – Bosnien-Herzegowina 2:2

In Helsinki zeichnete Bosniens Miroslav Stefanovic mit seinem Treffer zum 2:2 für den Schlussstand verantwortlich. Dank dem zweiten Länderspieltor des Servette-Profis sind die Osteuropäer erster Tabellenführer der Gruppe B.