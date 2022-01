Mit «Überzeugung, Mut und viel Vertrauen» will Yann Sommer mit Mönchengladbach aus der Krise finden.

Gladbach will aus der Krise: Mit einem Coup gegen die Bayern?

Legende: Eröffnen am Freitag die Rückrunde Bayern München will die Tabellenführung ausbauen, Borussia Mönchengladbach einen Schritt aus der Krise machen. imago images (Archivbild)

Hängende Köpfe, lange Gesichter, Seufzer der Ratlosigkeit – Gladbachs Hinrunden-Bilanz ist ernüchternd, die Krise bittere Realität:

Nach der Hinrunde liegt das Team von Yann Sommer, Denis Zakaria und Breel Embolo auf dem 14. Rang.

Aus 17 Spielen resultierten nur 19 Punkte.

Der letzte Sieg datiert vom 20. November (4:0 gegen Fürth).

Gegen Bayern aus der Krise?

Am Freitag bietet sich dem Team von Coach Adi Hütter die Chance, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Dafür brauche es «Überzeugung, Mut und viel Vertrauen in unsere Qualität», so Torhüter Sommer.

Mönchengladbach tritt ausgerechnet beim Herbstmeister aus München an. Die Bayern haben 9 der letzten 10 Partien gewonnen. Trotzdem dürfte der Rekordmeister das Aus im Pokal vom vergangenen August im Hinterkopf haben – als man gegen die «Fohlen» gleich mit 0:5 unter ging. Embolo mauserte sich mit 2 Toren und 2 Assists zum Bayern-Schreck.

Rekordmeister mit Rumpfkader

Ob das Spiel tatsächlich über die Bühne gehen wird ist unklar – die Bayern haben aktuell 9 positiv auf Covid-19 getestete Spieler.