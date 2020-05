Gelson Fernandes wird seine Laufbahn zum Ende dieser Saison beenden. Dies gab der 33-jährige Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt am Donnerstag mit einem emotionalen Post auf Twitter bekannt.

«Die letzten 17 Jahre meines Lebens waren einfach fabelhaft. Ich hatte das Glück, einen Kindheitstraum zu verwirklichen, den Traum eines Einwandererjungen, der im zarten Alter von 5 Jahren von den Kapverdischen Inseln kommend in der Schweiz landete und sich wünschte, irgendwann einmal Fussballprofi zu werden», schrieb Fernandes.

Erfolgreichste Klubzeit bei Frankfurt

Bei Eintracht Frankfurt steht Fernandes seit 2017 unter Vertrag. Lanciert hat er seine Karriere einst beim FC Sion, wo er von 2004 bis 2007 spielte. Fernandes lief danach für Manchester City, Saint-Etienne, Chievo Verona, Leicester City, Udinese, Sporting Lissabon, nochmals für Sion, für Freiburg und für Stade Rennes auf.

Er habe immer selber entscheiden wollen «wann, wo und warum» er zurücktrete, so Gelson Fernandes. Er wolle nicht, dass «andere Leute oder meine Leistungen» dies bestimmen.

In Frankfurt erlebte Fernandes auf Klubebene seit 2017 seine vielleicht erfolgreichste Zeit: Cupsieger in der ersten Saison, Stammspieler unter Adi Hütter im zweiten Jahr sowie spektakuläre Spiele in dieser Saison gegen Borussia Dortmund (2:2), Bayer Leverkusen (3:0) und Bayern München (5:1) im letzten Herbst.

DAS Tor gegen Spanien

Für die Schweizer Nationalmannschaft hat Fernandes insgesamt 67 Länderspiele absolviert und an fünf WM- oder EM-Endrunden teilgenommen (2008, 2010, 2014, 2016, 2018). Unvergessen bleibt sein Siegtor an der WM 2010 im Gruppenspiel gegen Spanien.

Nach der WM 2018 in Russland, wo er nicht zum Einsatz kam, gab Fernandes den Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt.