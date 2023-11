Als einen «normal day at the office» beschreibt Emanuel Rosu die juristischen Machtkämpfe im rumänischen Fussball. Der Sportjournalist aus Bukarest spricht dabei vielen Fans aus dem Herzen, die sich darüber echauffieren, dass ihr Klub nicht selten im Gerichtssaal statt auf dem Rasen um den Sieg streitet.

Es ist der Preis, den der nationale Fussball bis heute dafür zahlt, dass nach dem Niedergang des kommunistischen Regimes die Privatisierung der staatlichen Fussballklubs fehlerhaft verlaufen ist.

1 / 6 Legende: Städtischer Streitpunkt Sie ist Namensgeber für den Streit um das fussballerische Erbe in Craiova: die lokale Universität, gelegen im ehemaligen Justizpalast im Stadtzentrum. Andrin Brändle 2 / 6 Legende: Rumänischer Grössenwahn Das Ion-Oblemenco-Stadion in Craiova mit über 30'000 Plätzen hat seine Dimensionen und den futuristischen Baustil EU-Fördergeldern und der Wahlpropaganda der einstigen Bürgermeisterin Lia Olguta Vasilescu zu verdanken. Andrin Brändle 3 / 6 Legende: Arrivierter Beobachter Emanuel Rosu ist einer der bekanntesten rumänischen Sportjournalisten. Er verfolgt die juristischen Machtkämpfe in Craiova sowie im nationalen Fussball seit vielen Jahren. Andrin Brändle 4 / 6 Legende: Gewollte Provokation Im Stadtderby verzichtet CS Universitatea Craiova darauf, das aktuelle Wappen seines Erzrivalen einzublenden – stattdessen symbolisiert ein «Speziallogo» die Gäste rund um den FC U 1948 Craiova. Andrin Brändle 5 / 6 Legende: Verdrängte Altlasten Im Süden von Craiova fristet das «Stadionul Extensiv» ein einsames Dasein. Seit dem Neubau im Zentrum nagt der Zahn der Zeit an der einstigen Heimat von CS Universitatea Craiova. Andrin Brändle 6 / 6 Legende: Wehmütiger Wiler Der Ostschweizer Ivan Martic spielte fast vier Jahre bei CS Universitatea Craiova – heute steht er beim FC Wil unter Vertrag. An seine Zeit in Rumänien denkt er dennoch gerne zurück. Andrin Brändle

So erheben etwa in Bukarest zwei Klubs oder in Timisoara gar drei Teams Anspruch auf das sportliche Erbe aus der kommunistischen Ära. Am heftigsten wird im Südwesten des Landes, in Craiova, gestritten: Hier hat die Liebe zu «Universitatea Craiova» eine ganze Stadt geteilt und einst geeinte Fans zu erbitterten Rivalen gemacht.

Welches ist das wahre «Universitatea Craiova»?