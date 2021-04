Bayern München verliert in Mainz 1:2 und verpasst den vorzeitigen Titelgewinn.

Dortmund entscheidet das Direktduell um die CL-Plätze in Wolfsburg 2:0 für sich.

Union Berlin bleibt dank einem 3:1 gegen Bremen im Rennen um die EL-Teilnahme.

Mit einem Sieg in der 31. Runde in Mainz hätten die Bayern den 31. Meistertitel am Samstag perfekt machen können. Das Team von Trainer Hansi Flick kassierte gegen den Tabellen-13. allerdings eine überraschende 1:2-Niederlage. Sollte Leipzig am Sonntag gegen Stuttgart verlieren, wäre der vorzeitige Triumph aber doch noch Tatsache.

Die Mainzer gingen in der 1. Halbzeit verdient 2:0 in Führung. Jonathan Burkardt bezwang den unglücklich aussehenden Manuel Neuer in der 3. Minute. Robin Quaison erhöhte in der 37. Minute. Zudem trafen die Mainzer 2 Mal den Pfosten. Die Bayern fanden keine Antwort. Der Anschlusstreffer des wiedergenesenen Robert Lewandowski in der Nachspielzeit kam zu spät.

Doppelter Haaland hält CL-Hoffnungen am Leben

Wolfsburg und Dortmund trafen sich zum Direktduell um die Champions-League-Plätze. Der BVB (mit den Schweizern Marwin Hitz und Manuel Akanji) kam auswärts zu einem 2:0-Erfolg und liegt damit 3 Runden vor Schluss nur noch 2 Punkte hinter den drittplatzierten Wolfsburgern. Matchwinner für den BVB war Erling Haaland. Der Norweger schnürte mit seinen Toren in der 12. und 68. Minute den Doppelpack.

Bei Haalands 2. Treffer agierten die Dortmunder in Unterzahl. Jude Bellingham hatte nach rund einer Stunde nach einem Foul am Schweizer Kevin Mbabu die 2. gelbe Karte gesehen. Admir Mehmedi wurde bei Wolfsburg in der 81. Minute eingewechselt.

Pleite für Frankfurt – Pohjanpalo lässt Union jubeln

Zwischen Wolfsburg und Dortmund befindet sich in der Tabelle Frankfurt. Die Eintracht musste sich in Leverkusen 1:3 geschlagen geben. Leon Bailey (70.) und Lucas Alario (80.) brachten Bayer in Führung, ehe Andre Silva (91.) die Hoffnung für Frankfurt zurückbrachte. Keine Minute später machte indes Kerem Demirbay mit dem 3:1 den Deckel drauf.

Union Berlin hielt die Hoffnungen auf die Europa-League-Teilnahme am Leben. Das Team des Schweizer Trainers Urs Fischer besiegte Bremen zuhause dank einem lupenreinen Hattrick von Joel Pohjanpalo 3:1. Freiburg und Hoffenheim trennten sich 1:1.