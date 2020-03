Der beim FC Thun ausgebildete Andrist wechselte 2011 mit 23 Jahren zu Basel, wo er sich aber nie wirklich durchsetzen konnte. Nach einer Ausleihe an Luzern schloss sich der Offensivspieler Aarau an. Es folgte der Wechsel zu Hansa Rostock. «Ich wollte immer mal im Ausland spielen», erklärte Andrist sein Engagement in der 3. Liga, wo er in insgesamt 130 Spielen 38 Tore erzielte. Nach 2 Jahren schloss er sich erst Ligakonkurrent Wehen Wiesbaden, dann Aalen an. Nach mehreren Monaten ohne Klub holte ihn Saarbrücken.