Inter Mailand muss in Genua in der 96. Minute den Ausgleich hinnehmen. Fast ebenso spät trifft Noah Okafor für Milan.

Legende: Stand im Zentrum des Geschehens Yann Sommer. Imago/IPA Sports

Meister Inter Mailand muss sich zum Auftakt in die Serie A mit einem 2:2 bei Genua begnügen. Bereits nach 20 Minuten ging der Aussenseiter in Führung. Yann Sommer verschätzte sich bei einem Kopfball leicht. Dieser landete auf der Latte. Alessandro Vogliacco stand goldrichtig und staubte zum 1:0 ab.

Dank einem Doppelpack von Marcus Thuram drehten die Mailänder die Partie, doch in der Nachspielzeit kam das Heimteam zu einem Handspenalty. Sommer konnte den Versuch von Junior Messias zwar parieren, doch beim Nachschuss des Brasilianers war er chancenlos.

Okafor sticht als Joker

Mit einem 2:2 endete auch das Heimspiel der AC Milan gegen Torino. Noah Okafor, erst in der 83. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt, traf in der 95. Minute per Direktabnahme zum 2:2 und sicherte seinem Team damit noch einen Punkt. Der ebenfalls eingewechselte Alvaro Morata hatte in der 89. Minute verkürzt.

Den ersten Punktgewinn gab es auch für Parma, das nach 3 Jahren wieder erstklassig ist. Zuhause gegen die Fiorentina gab es für das Team mit dem Schweizer Captain Simon Sohm ein 1:1.