Am Wochenende startet mit der Serie A die letzte der 5 grossen europäischen Ligen in die neue Saison. Wir blicken voraus.

Legende: Wollen auch in dieser Saison jubeln Cristiano Ronaldo und seine Teamkollegen bei Juventus. Keystone

Dauerbrenner Juventus, Überraschungsteam Atalanta und Spieler mit grossen Namen – es geht los in der Serie A.

Und täglich grüsst der Turiner: Auch in diesem Jahr lautet das Motto: «Alle gegen Juventus Turin». Die Norditaliener dominieren die Liga seit Jahren. Mit Superstar Cristiano Ronaldo, Verteidigertalent Matthijs de Ligt und Neo-Coach Maurizio Sarri geht Juventus als grosser Favorit in die Saison.

Atalantas Tanz auf drei Hochzeiten: Überraschend positiv in Erscheinung trat in der letzten Saison Atalanta Bergamo mit dem Schweizer Remo Freuler. Die Bergamasken feierten mit dem 3. Tabellenrang einen grossen Erfolg und werden in diesem Jahr neben der Liga und dem Cup auch in der Champions League spielen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Letzte Runde Serie A Freuler schafft es mit Atalanta in die Champions League

Grosse Namen und ehemalige Stars: Mit Romelu Lukaku (zu Inter Mailand) und Aaron Ramsey (Juventus Turin) werden zwei weitere Top-Spieler die Liga bereichern. Ausserdem wechselten mit Mario Balotelli (Brescia Calcio), Gianluigi Buffon (Juventus Turin) und Franck Ribéry (AC Florenz) Spieler mit grosser Vergangenheit nach Italien.