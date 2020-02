Am Wochenende startet die amerikanische Liga MLS in ihre Saison. Im Fokus: Inter Miami, der neue Klub von David Beckham.

Saisonstart in der MLS

Legende: Hat gut Lachen David Beckham startet in seine erste MLS-Saison als Besitzer von Inter Miami. imago images

David Beckham kann den Liga-Start der MLS kaum abwarten: «Wir sind sehr aufgeregt», sagt er und klingt dabei fast so, als würde er selbst noch einmal die Schuhe schnüren. Mit «wir» meint der frühere Superstar des englischen Fussballs seinen neuen Klub, Inter Miami CF.

Offiziell wurde Inter Miami im Januar 2018 gegründet und hatte seither zwei Jahre lang Zeit, für die anstehende Saison eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen.

Grosse Ambitionen besitzt der Klub, bei dem der Besitzer der Star ist, trotzdem: «Wir wollen zu einem der gefürchtesten und besten Klubs dieser Liga werden» gab Beckham in einem Interview mit dem Kicker zu Protokoll. Damit unterstreicht der frühere Mittelfeldspieler von Real Madrid und Manchester United, in Fort Lauderdale an die Erfolge seiner Aktivzeit anknüpfen zu wollen.