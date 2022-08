Am Freitag startet die Premier League. Nebst altbekannten Titelfavoriten sorgt ein Aufsteiger für frischen Wind.

Saisonstart in England

Top-Transfers in der Premier League

Bild 1 / 6 Legende: Erling Haaland, 60 Mio Euro Ablöse Die grösste Attraktion der neuen Premier-League-Saison: Der Norweger geht neu für Manchester City auf Torejagd. imago images/Sportimage Bild 2 / 6 Legende: Darwin Nunez, 75 Mio Euro Ablöse Der Uruguayer half seinem neuen Klub Liverpool schon zum ersten Titelgewinn in der neuen Saison im Supercup gegen Manchester City. imago images/Colorsport Bild 3 / 6 Legende: Raheem Sterling, 56,2 Mio Euro Ablöse Von einem «Big-6»-Klub zum nächsten: Der Offensivspieler wechselte von Manchester City zu Chelsea. imago images/ZUMA Press Bild 4 / 6 Legende: Richarlison, 58 Mio Euro Ablöse Immerhin 58 Millionen Euro nahmen die Tottenham Hotspur für den Brasilianer, der von Everton kam, in die Hand. imago images/PA Images Bild 5 / 6 Legende: Gabriel Jesus, 52,2 Mio Euro Ablöse Noch ein Angreifer, der Manchester City in Richtung eines anderen «Big-6-Klubs» verliess. Er wechselte zu Arsenal. imago images/Uk Sports Pics Ltd Bild 6 / 6 Legende: Lisandro Martinez, 57,37 Mio Euro Ablöse Der argentinische Innenverteidiger von Ajax Amsterdam ist der bislang teuerste Neuzugang dieses Transferfensters bei Manchester United. imago images/PA Images

Am Ende der letzten Saison waren die «Big 6» wieder unter sich: ManCity, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal und ManUnited besetzten die ersten 6 Tabellenplätze. Auch in dieser Saison dürfte der Meistertitel nur über diese Teams gehen.

ManCity, Liverpool und Chelsea sind wohl noch etwas stärker einzuschätzen als der Rest, obwohl sich Arsenal mit Gabriel Jesus, Fabio Vieira und Oleksandr Sintschenko ordentlich verstärkt hat.

Traditionsklub Nottingham Forest zurück

Zuletzt waren es West Ham und Leicester City, die am ehesten an der Hierarchie der «Big 6» rütteln konnten. Gespannt sein darf man auf das neureiche Newcastle, wobei die befürchtete Transferoffensive beim Klub von Fabian Schär ausblieb.

Mit Nottingham Forest kehrt ein ehemaliges Schwergewicht des englischen Fussballs nach 23 Jahren Abwesenheit in die Premier League zurück. Mitaufsteiger sind zudem Liftklub Fulham (3 Aufstiege und 2 Abstiege in den letzten 5 Jahren) und Bournemouth, das zum 2. Mal nach 2015 den Sprung in die höchste Liga schaffte.