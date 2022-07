Noah Okafor hat intensive Monate hinter sich. Noch am 12. Juni stand der Offensivspieler mit der Schweizer Nationalmannschaft in der Nations League gegen Portugal im Einsatz. Keine 6 Wochen später startet er mit Salzburg bereits wieder in die österreichische Meisterschaft. Am Freitag geht es los mit dem Spiel gegen Austria Wien.

Die Kadenz dürfte hoch bleiben, Verschnaufpausen wird es kaum geben. Mit Salzburg wird Okafor auch in der Champions League engagiert sein. Und als krönender Jahresabschluss steht die WM in Katar an, bei der der Angreifer unbedingt mit dabei sein will.

Legende: Schon wieder früh gefordert Noah Okafor. imago images/Revierfoto

Noah Okafor, reichte die kurze Sommerpause, um die Batterien wieder aufzuladen?

Es war eine sehr lange Saison, auf jeden Fall. Aber ich hatte danach 2 Wochen Ferien, in denen ich runterfahren konnte. Erst eine Woche in der Schweiz bei der Familie, danach eine Woche in Griechenland.

Um Ihre Person gab es im Sommer Transfergerüchte. Im Rahmen der Nations League sagten Sie, dass Sie bereit wären für einen Wechsel. Inwiefern hat Sie das Thema in der Sommerpause beschäftigt?

Ich versuche immer, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Aktuell bin ich Spieler von Red Bull Salzburg. Was in Zukunft passiert, werden wir sehen.

Heisst das, es wird noch etwas passieren?

Im Fussball kann immer viel passieren und manchmal geht es schnell. Aber wie gesagt: Jetzt bin ich hier und werde alles für die Mannschaft geben.

Es geht ja auch darum, sich für die WM im Winter in Katar zu empfehlen. Da haben Sie bei Salzburg sicher eine gute Ausgangslage, hier werden Sie auf ihre Einsatzminuten kommen und in der Champions League spielen ...

Salzburg hatte mit Karim Adeyemi, Brenden Aaronson und Rasmus Kristensen 3 gewichtige Abgänge zu verzeichnen. Wie schätzen Sie Ihre Mannschaft ein, konnten die Neuzugänge den Qualitätsverlust auffangen?

Die 3 Spieler hatten grossen Anteil am Erfolg von letzter Saison. Aber ich denke, wir haben immer noch eine starke Mannschaft, auch dank der Neuen. Jetzt gilt es Gas zu geben, damit wir wieder gleich viel Erfolg haben.

Hat sich das Team bereits gefunden in der kurzen Vorbereitung?

Es wird von Tag zu Tag besser. Das eine oder andere müssen wir noch anschauen, aber dafür bleibt auch noch Zeit.

Wir sind in der Liga in jedem Spiel Favorit, das darf einem nicht zu Kopf steigen.

Sie gehen bereits in Ihre 3. Saison mit Salzburg. Merken Sie auch, wie sich Ihr Standing im Team verändert hat, nicht zuletzt nach den prominenten Abgängen?

Ja, das habe ich letzte Saison bereits gemerkt. An der Ausgangslage ändert sich aber nichts, ich versuche jeden Tag, mein Bestmögliches abzurufen und so der Mannschaft zu helfen.

Salzburg ist zuletzt 9 Mal in Folge Meister geworden. Alles andere als der 10. Titel in Serie wäre eine Enttäuschung. Wie gehen Sie mit dieser Erwartungshaltung um?

Welches sind die Hauptkonkurrenten im Kampf um den Titel?

Ich denke da in erster Linie an Sturm Graz, Rapid und Austria Wien. Diese Klubs sind spielstark und wollen uns das Leben schwer machen.

Ist es angesichts der Dominanz der letzten Jahre eine Herausforderung, sich für die Pflichtaufgaben in der Liga zu motivieren, gerade wenn man noch an der Champions League teilnehmen darf?

Wie ist es für die Entwicklung als Spieler, wenn man weiss, dass man aufgrund der Überlegenheit nicht in jedem Spiel bis ans Limit gehen muss?

Wir sind in der Liga in jedem Spiel Favorit, das darf einem nicht zu Kopf steigen. Und natürlich gibt es auch einen internen Konkurrenzkampf um die Plätze in der Startelf. Da liegt es nicht drin, sich hängen zu lassen.

Das Gespräch führte Daniel Bossi.