Fabian Schärs Newcastle United wurde von Saudis übernommen. Der Klub will den Erfolg zurück – die Fans freut's.

Bis 2007 galt Newcastle United als Top-Adresse in der Premier League. Seither ging es bergab. Dem einst erfolgreichen Klub läuft es in der höchsten englischen Fussballliga seit geraumer Zeit nicht nach Wunsch – und eine Besserung war lange nicht in Sicht. Bis sich vor wenigen Wochen alles änderte.

Plötzlich ist Newcastle der reichste Klub der Welt.

Anfang Oktober wurde bekannt, dass ein vom saudi-arabischen Staatsfonds angeführtes Konsortium den Klub übernimmt. Der Kaufpreis lag bei etwa 350 Millionen Euro. Der alte Besitzer ist weg. Dessen rigoroser Sparkurs kam bei den Fans alles andere als gut an. Besonders, weil sich die Resultate nicht besserten.

02:35 Video Schär zur Klub-Übernahme: «Für uns Spieler speziell» Aus Sport-Clip vom 01.11.2021. abspielen

14 Jahre «totales Leid» endlich vorbei?

Nun sieht die Situation anders aus. Tausende Fans feierten nach der Übernahme vor dem St. James' Park. Es sei eine «neue Ära», sagt ein Fan. 14 Jahre «totales Leid» seien endlich vorbei, so ein anderer. Die Zuversicht, dass Erfolge zurückkehren würden, ist unter der Anhängerschaft immens.

Das Potenzial ist riesig.

Mittendrin im Geschehen ist auch Fabian Schär. Der Schweizer Internationale figuriert seit 2018 im Kader der «Magpies». «Gänsehaut» habe er gehabt, als die Fans die Übernahme zelebrierten. «Für uns Spieler ist es schon speziell. Wir freuen uns, dass der Klub vorwärtskommen will. Das Potenzial ist riesig.»

Moralische Zweifel

Bei aller Euphorie: Mit der Übernahme gehen auch moralische Zweifel einher. Dem saudischen Kronprinzen, der hinter der Übernahme steckt, werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die Fans allerdings wollen ihre Euphorie davon nicht bremsen lassen.

01:10 Video Schär über den moralischen Aspekt der Übernahme Aus Sport-Clip vom 01.11.2021. abspielen

Klar ist: Es ist ein langer Prozess bis hin zum angestrebten Erfolg. Derzeit ist davon nämlich herzlich wenig zu sehen – im Gegenteil. Noch kein einziger Sieg, Rang 19 in der Liga, Relegationsplatz ... Und doch tut dies der Zuversicht bei den Fans keinen Abbruch. Zumindest noch nicht.

Ein Journalist, der sich mit Newcastle beschäftigt, versucht dies so zu begründen: «Man fühlt sich, als wäre man wieder eine Einheit.» Und trotz der aktuellen sportlichen Misere: Wenn man plötzlich der reichste Klub der Welt ist, werden verständlicherweise Hoffnungen geschürt. Besonders nach 14 Jahren «totalen Leids».

Legende: Licht am «Magpies»-Horizont? Saudi-arabische Fans von Newcastle United. imago images