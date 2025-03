Per E-Mail teilen

Legende: Darf lange nicht an die Seitenlinie zurückkehren Lyon-Trainer Paulo Fonseca, hier bei seinem Ausraster gegen Schiedsrichter Benoit Millot. imago images/PsnewZ

Paulo Fonseca darf bis zum 30. November nicht an der Seitenlinie stehen. Das entschied die Disziplinarkommission der französischen Fussball-Liga (LFP) am Mittwoch. Damit fehlt der 52-Jährige dem Klub über das Ende dieser Saison hinaus. Bis zum 15. September ist ihm zudem der Zutritt zur Umkleidekabine seines Teams an Spieltagen verboten.

Fonseca hatte sich am vergangenen Sonntag im Spiel gegen Stade Brest (2:1) einen schweren Ausraster geleistet und Referee Benoit Millot nach einer Roten Karte gegen sich aus nächster Nähe ins Gesicht geschrien. Fonseca habe ihn «körperlich einschüchtern» wollen, sagte der Schiedsrichter später der L'Equipe, er habe auch einen Kopfstoss angedeutet.

Lyon hatte gegen Brest einen Rückstand gedreht, in der Nachspielzeit prüfte Millot gemeinsam mit dem VAR allerdings noch einmal einen möglichen Elfmeter für den Gegner. Allein dieser Vorgang sorgte für Fonsecas Unmut, einen Strafstoss gab es nicht. Der Trainer, zuvor bei der AC Milan, hatte Lyon Ende Januar übernommen.