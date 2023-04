Joan Laporta ist am Montag zum ersten Mal seit den Anschuldigungen, wonach der FC Barcelona in einen Schiedsrichterskandal involviert sei, vor die Medien getreten. Der Präsident bestritt jeglichen Betrugsversuch seitens des Klubs und prangerte eine «Hetzkampagne» an.

Barça habe «nie eine Aktion durchgeführt, die die Absicht hatte, den Wettbewerb zu verändern, um irgendeinen sportlichen Vorteil zu erlangen», sagte Laporta. «Ich fordere Sie auf, mir zu sagen, welches Tor, welches Spiel, welche verdächtige Aktion das Ergebnis eines Manipulationsversuchs gewesen sein könnte», ging Laporta zum Gegenangriff über.

00:41 Video Barça-Präsident Laporta äussert sich zum «Fall Negreira» Aus Sport-Clip vom 17.04.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Seit Mitte März im Visier der Justiz

Spanische Medien hatten Anfang Februar über verdächtige Geldzahlungen an Unternehmen berichtet, die der ehemaligen Nummer 2 der spanischen Schiedsrichter, Jose Maria Enriquez Negreira, gehörten. Zur Anklage gegen Barcelona und seine ehemaligen Präsidenten Josep Maria Bartomeu (2014-2020) und Sandro Rosell (2010-2014) kam es Mitte März.

Laut der Staatsanwaltschaft sollen zwischen 2001 und 2018 mehr als 7,3 Millionen Euro aus der Klubkasse an Negreira geflossen sein.