Schalke kassiert gegen die Bayern nur noch halb so viele Tore

Am Ende fiel die Niederlage von Schalke etwas zu hoch aus. In der 88. Minute war es Thomas Müller, der mit seinem zweiten Kopfballtreffer auf 3:0 stellte. In der 90. Minute liess Ralf Fährmann einen Flatterball von David Alaba aus 30 Metern durchrutschen.

Der Schalke-Keeper hatte davor eine starke Partie gezeigt. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte der Schlussmann der «Königsblauen» einen höheren Rückstand als das 0:1 zur Pause mit mehreren starken Interventionen verhindert. Müller hatte die Bayern nach einer Kimmich-Flanke in Front gebracht.

Neuer stellt Rekord auf Manuel Neuer hat mit dem 197. Bundesliga-Spiel ohne Gegentreffer die bisherige Bestmarke von Oliver Kahn übertroffen. Der 34-jährige Bayern-Keeper benötigte nur 423 Spiele für die Bestmarke, Kahn deren 557.

Bayern ziehen davon

Das 2:0 ging auf das Konto von Robert Lewandowski (54.). Die beste Chance für die Schalker mit Trainer Christian Gross vergab nach 11 Minuten Mark Uth. Seinen Kopfball aus kurzer Distanz parierte Manuel Neuer mit dem Fuss.

Nach den Patzern der Konkurrenz am Samstag beträgt der Vorsprung der Bayern an der Tabellenspitze nun bereits 7 Zähler. Für Schalke rückt der Relegationsplatz in immer weitere Ferne.

Im anderen Sonntagsspiel der Bundesliga siegte die TSG Hoffenheim gegen Köln mit 3:0.