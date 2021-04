Bild 4 / 14

Legende: Zwei Szenen, eine Mundstellung – Teil 2 Auch in diesem Bild ist der Mund von Thomas Müller weit aufgerissen. Doch Schmerzen hat der Offensivemann in dieser Szene keine. Viel mehr schreit Müller seine Freude heraus. Die Bayern gewannen das Topspiel in Leipzig 1:0. Keystone