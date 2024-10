Bologna hat in der Serie A diese Saison erst einmal verloren. Dennoch belegt das Team nur Platz 13 in der Tabelle.

Legende: Punkteteilung als wiederkehrendes Déjà-vu Bologna-Captain Remo Freuler beim Gastspiel in Genua am Samstag. imago images/Gribaudi

Unter Thiago Motta stürmte Bologna in der letzten Saison auf Platz 5 der Serie A und qualifizierte sich erstmals für die Champions League. In der Spielzeit der Bestätigung ist auch nach 8 Spieltagen noch nicht klar, wohin das Pendel ausschlägt.

Unter Mottas Nachfolger Vincenzo Italiano weist das Team der 3 Schweizer Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye eine ausgeglichene Bilanz aus. Zu einem Sieg und einer Niederlage gesellen sich gleich 6 Unentschieden.

2:0 verspielt

Die ständigen Punkteteilungen entwickeln sich allerdings langsam zum Ärgernis, weil die Gegner wie zuletzt in Genua (2:2) nicht unbedingt Schwergewichte sind. Auch gegen die Aufsteiger Parma und Como reichte es nicht zum Vollerfolg. In 4 Fällen gab Bologna eine Führung preis, am Samstag sogar ein 2:0. Platz 13 in der Tabelle dürfte den gewachsenen Ansprüchen nicht genügen.

In der «Königsklasse», wo zuletzt gegen Liverpool kein Kraut gewachsen war, wartet am Dienstag auswärts in Birmingham YB-Bezwinger Aston Villa. In der Liga folgt am Wochenende darauf das Heimspiel gegen Milan.

