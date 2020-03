Nicht überall ruht der Fussball: In Sydney fand das Derby vor leeren Rängen statt. Einen Sieger gab es nicht

Lopar und Co. erkämpfen sich Remis im Sydney-Derby

Während rund um den Globus der Sport im Schatten des Coronavirus ruht, wird in Australien trotz rund 1000 Infizierter teilweise weiter Fussball gespielt. So musste sich der unangefochtene Leader Sydney FC vor leeren Rängen im Derby gegen die Western Sydney Wanderers mit einem 1:1 begnügen.

In der 35. Minute konnte Western-Keeper und früherer FCSG-Fanliebling Daniel Lopar einen Schuss von Kosta Barbarouses nur abprallen lassen. Adam Le Fondre reagierte am schnellsten und netzte zum 1:0 ein. Kwame Yeboah (nicht mit Anthony verwandt) gelang per kuriosem Abfälscher der späte Ausgleich (82.).

Weiteres Wissenswertes zum Derby in Australien:

Bei den Wanderers fehlte Pirmin Schwegler . Der Schweizer war nach seiner 8. gelben Karte (Ligarekord) gesperrt.

. Der Schweizer war nach seiner 8. gelben Karte (Ligarekord) gesperrt. Mit Dylan (Western) und Ryan McGowan (Sydney FC) stand sich ein Brüderpaar gegenüber.

(Western) und (Sydney FC) stand sich ein Brüderpaar gegenüber. Beim FC Sydney kam Alexander Baumjohann zum Zug. Der frühere Bundesliga-Stürmer hatte in der Vorsaison noch für Western Sydney gespielt.