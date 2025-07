Granit Xhaka verlässt Leverkusen und heuert beim AFC Sunderland an. Was für ein Klub ist der Premier-League-Aufsteiger?

Legende: Verdeutlicht Sunderlands Ambitionen Granit Xhaka. Imago/Zoonar/AFC Sunderland

Nun ist es also amtlich: Nati-Captain Granit Xhaka kehrt nach zwei Jahren in der Bundesliga in die englische Premier League zurück. Der neue Klub des 32-jährigen Mittelfeldstrategen mag auf den ersten Blick überraschen: Es ist der AFC Sunderland, einer von drei Aufsteigern. Grund genug, die neue Wahlheimat Xhakas genauer unter die Lupe zu nehmen.

Xhaka entfacht Euphorie

Eines vorweg: Die Euphorie beim 1879 gegründeten Hafenstadt-Klub aus dem Nordosten Englands rund um den Xhaka-Transfer ist riesig. Nicht weniger als 14 (!) einzelne Xhaka-Beiträge – Fotos, Videos, Archiv-Videos aus seiner Arsenal-Zeit – lassen sich auf den Social-Media-Kanälen von Sunderland am Tag des Wechsels finden.

Xhaka ist ein Spieler von höchstem Kaliber auf und neben dem Platz.

Ohne zu übertreiben dürfte der Xhaka-Transfer – vom Renommee des Spielers her – einer der grössten in der Geschichte Sunderlands sein. Wenngleich er in der aktuellen Transferperiode bei weitem nicht der einzige und teuerste ist. Um das Ziel Klassenerhalt zu sichern, investierte der Klub bis anhin über 130 Millionen Euro in neue Spieler.

Eigentümer des Vereins ist der gebürtige Zürcher Kyril Louis-Dreyfus aus der bekannten französischen Louis-Dreyfus-Familie, der auch schon Olympique Marseille gehörte. Mit 27 Jahren ist der Milliardärssohn der jüngste Klubbesitzer in der Premier League. Louis-Dreyfus war es auch, der Xhaka mit dem Privatjet nach Sunderland begleitete.

Xhaka als Leitwolf

Das Ziel des Teams des 49-jährigen französischen Trainers Régis Le Bris muss in erster Linie sein, den direkten Wiederabstieg zu verhindern. Dabei soll Xhaka als neuer Leitwolf helfen. Der Schweizer ist mit 32 Jahren einer der ältesten Spieler in einem Kader mit einem Durchschnittsalter von etwas über 24 Jahren.

Kein anderer Sunderland-Akteur hat nur annähernd so viel internationale Erfahrung wie Xhaka. Er wird seine jungen und talentierten Mitspieler führen müssen. «Xhakas Leistungen und Qualitäten bedürfen keiner grossen Vorstellung – er ist ein Spieler von höchstem Kaliber auf und neben dem Platz», sagte Sportdirektor Kristjaan Speakman zum Transfer.

Herausforderung Ligaerhalt

Die vergangene Championship-Saison schloss Sunderland, das von 2018 bis 2022 sogar drittklassig gewesen war, auf dem 4. Platz ab. In den Aufstiegsplayoffs setzten sich «The Black Cats» im Halbfinal erst gegen Coventry City und anschliessend im Final gegen Sheffield United durch.

Das Unterfangen «Ligaerhalt» wird für Sunderland und Xhaka eine grosse Herausforderung. In den letzten beiden Spielzeiten stiegen die 6 Premier-League-Aufsteiger alle direkt wieder ab.

Das Abenteuer Premier League startet für Xhaka und seinen neuen Klub am Samstag, 16. August. Dann empfängt der AFC im heimischen Stadium of Light, das 48'707 Fans Platz bietet, West Ham United. Wer sich bis dahin noch ein genaueres Bild vom AFC Sunderland machen will, dem sei die Netflix-Serie «Sunderland 'Til I Die» nahegelegt.