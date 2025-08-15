Gerardo Seoane ist der einzige Schweizer Trainer in der Bundesliga.

Der Start ist für Seoane in Mönchengladbach wichtiger denn je

Legende: In welche Richtung geht es? Die Spielzeit 2025/26 schloss Mönchengladbach unter Gerardo Seoane nach einem schwachen letzten Saisonviertel auf dem 10. Platz ab. Keystone/DAVID INDERLIED

Von den Trainern der 18 Bundesligisten gibt es nur zwei, die länger im Amt sind als Gerardo Seoane. Heidenheim-Urgestein Frank Schmidt (17 Jahre, 11 Monate) sowie Sebastian Hoeness, der in Stuttgart 2 Monate länger in der Verantwortung steht als Gladbachs Coach (2 Jahre, 2 Monate).

Seoanes Langlebigkeit im Haifischbecken Bundesliga ist umso erstaunlicher, als dass sich die «Fohlen» seit der Ankunft des Schweizers im Sommer 2023 eigentlich konstant im Umbruch befinden.

Omlin nicht mehr Captain – und nur die Nummer 2 Box aufklappen Box zuklappen Jonas Omlin ist 2025/26 nicht mehr Captain von Borussia Mönchengladbach. Der Schweizer Torhüter wird von Stürmer Tim Kleindienst abgelöst. Zudem muss Omlin hinter Moritz Nicolas mit der Rolle der Nummer 2 zwischen den Pfosten vorliebnehmen.

Langjährige Stützen wie Lars Stindl, Christoph Kramer oder Marcus Thuram verliessen den Klub in den letzten 2 Jahren. Unter Seoane resultierten die Ränge 14 und 10. Mehr als einmal schien der 46-Jährige angezählt, doch Gladbach hielt an ihm fest.

Seoane braucht schon im DFB-Pokal Resultate

Im 3. Jahr am Niederrhein braucht Seoane, dessen Vertrag 2026 ausläuft, mehr denn je einen gelungenen Saisonstart. Und das bereits am Wochenende im DFB-Pokal gegen Atlas Delmenhorst (Oberliga Niedersachsen), wo Gladbach seit dem letzten Finaleinzug (Pokalsieg 1995) gleich 18 Mal in den ersten beiden Runden scheiterte.