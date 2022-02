Verwundertes Augenreiben in Bochum: Bundesliga-Leader und -Serienmeister Bayern München ging in der 22. Runde beim Aufsteiger auf Tauchstation. Die haushohen Favoriten schenkten die Partie im 1. Durchgang trotz 1:0-Führung her: Die Hausherren trafen zwischen der 14. und 44. Minute 4 Mal – so viele Tore kassierten die Bayern in einer Meisterschaftshalbzeit seit knapp 47 Jahren nicht mehr (Eintracht hatte 1975 gleich 5 Mal getroffen und 6:0 gewonnen). Das Münchner Aufbäumen blieb auch nach der Pause aus. Zu mehr als dem 2:4 durch Robert Lewandowski reichte es nicht.

Im Schweizer Duell zwischen Mönchengladbach und Augsburg behielt das Heimteam das bessere Ende für sich. Die Borussia mit Yann Sommer, Breel Embolo und Nico Elvedi in der Startelf setzte sich mit 3:2 gegen Ruben Vargas und Andi Zeqiri (ab 78.) durch.

Leverkusen festigte dank eines 4:2-Sieges über den Tabellenvorletzten Stuttgart Platz 3 in der Tabelle. Nach dem 2:3-Anschlusstreffer von Tiago Tomas kurz vor Schluss machte Patrik Schick mit seinem 19. Saisontreffer alles klar.