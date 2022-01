Legende: Sieht sich Gegenwind ausgesetzt Xherdan Shaqiri. Keystone

Mit viel Vorschusslorbeeren war Xherdan Shaqiri im August in Lyon vorgestellt worden. 4 Monate später sieht es ganz anders aus. Gemäss der renommierten französischen Sportzeitung L’Equipe werde der taumelnde Klub Angebote für Shaqiri «sehr aufmerksam» verfolgen.

OL-Kenner und L'Equipe-Journalist Vincent Duluc schreibt, dass Lyon Shaqiri noch diesen Winter loswerden wolle. Dies, obwohl der Stürmer erst im Sommer für 6 Millionen Euro von Liverpool verpflichtet worden war und bei Lyon einen Vertrag bis 2024 besitzt. Duluc geht gar so weit, den Schweizer als «Fehleinkauf» zu bezeichnen.

Lyon braucht dringend Geld

In der Tat tut sich Shaqiri in Frankreich bislang schwer. In der Meisterschaft stand der 30-Jährige nur in 9 von 19 möglichen Partien im Einsatz, dabei gelang ihm lediglich ein Tor (2 Vorlagen). Dazu kommen 5 Einsätze in der Europa League.

Zudem braucht Lyon, das in der Ligue 1 lediglich Platz 13 belegt, dringend Geld. Und da passt Shaqiris monatlicher Lohn von 350'000 Euro nicht ins Budget.

01:32 Video Archiv: Frankreich-Kenner Timothé Crépin über Shaqiris Standing Aus Sport-Clip vom 29.10.2021. abspielen